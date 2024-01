Frédéric Vasseur é o chefe da Ferrari - Divulgação/Ferrari

Frédéric Vasseur é o chefe da FerrariDivulgação/Ferrari

Publicado 05/01/2024 19:01

Itália - A Ferrari revelou que fará mudanças significativas em seu carro para a disputa da temporada de 2024 da Fórmula 1. O chefe Frederic Vasseur foi cauteloso ao falar sobre uma "revolução" devido ao regulamento da competição, mas admitiu que o novo modelo, sucesso do SF-23, terá alterações em 95%. Ele será revelado no dia 13 deste mês.

"Revolução eu não sei se é a palavra certa, porque temos o mesmo regulamento agora por três anos em sequência, e você não pode mudar massivamente a situação. De novo, é uma questão de décimos de segundos. Significa que tudo é 0,1% ou 0,2% de performance que estamos buscando. Não é 5 (por cento). De certo, temos que dar um passo, que eu não subestimo. Estamos mudando 95% dos componentes do carro. Talvez você possa considerar que é uma revolução", disse.

A escuderia da Itália foi a única a conseguir bater a RBR na última temporada da F1, com o triunfo de Carlos Sainz no GP de Singapura. A equipe batalhou pelo segundo lugar geral dentre as equipes, mas ficou em terceiro perdendo por três pontos para a Mercedes.

O SF-23 foi alvo de críticas por parte de Leclerc e Sainz, que apontaram dificuldades com instabilidade do veículo e alto índice de desgaste dos pneus. Para o chefe da equipe, o foco é melhorar gradativamente a estrutura sem pensar nos adversários.

"Estamos focados em nós mesmos. Estamos dando um bom passo à frente, mas no fim é sempre uma questão de comparação. Você pode melhorar 100%, mas se os outros estão melhorando 120%, você vai parecer estúpido. Se melhorarem 80, você vai ser um mega herói", destacou.

"O mais importante até agora é continuar forçando, desenvolvendo, ter os pilotos no meio do projeto, e eles estão plenamente envolvidos no desenvolvimento. Acho que, até aqui, estamos indo na direção certa. Não sei se os outros farão mais ou menos, veremos no Bahrein", completou.

A Fórmula 1 voltará com seu calendário no dia 2 de março com o GP do Bahrein, primeira de 24 etapas - que completarão a maior temporada da história da modalidade.