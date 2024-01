Ednaldo Rodrigues foi retirado do cargo de presidente da CBF no inicio de dezembro - Lucas Figueiredo/CBF

Ednaldo Rodrigues foi retirado do cargo de presidente da CBF no inicio de dezembroLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/01/2024 17:36

Rio - Depois das manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia Geral da União , nesta quinta-feira (4), o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes concedeu liminar pelo retorno de Ednaldo Rodrigues ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A decisão do ministro se deu pouco depois das manifestações solicitadas sobre a ação ingressada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em defesa do mandatário que foi afastado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As informações são do site "ge".

Na ação do partido político, consta que o martelo batido pelo TJRJ não havia legitimidade do Ministério Público do Rio de Janeiro para assinar Termo de Ajustamento de Conduta com a CBF. O caso ainda irá a julgamento no plenário.

Na próxima semana, entre os dias 8 e 10 de janeiro, representantes da Fifa irão à sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para uma reunião com Ednaldo e José Perdiz, nomeado interventor.