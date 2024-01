Mourinho é um dos nomes ventilados para assumir a seleção brasileira - Foto: AFP

Publicado 04/01/2024 18:25

Após a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, o português José Mourinho surgiu como um dos nomes que estariam na mira da CBF para treinar a seleção brasileira. O treinador da Roma, entretanto, negou que tenha sido procurado pela CBF para treinar o Brasil.

"Sobre o Brasil, não sei se é verdade ou não. Não falaram comigo. Eu disse ao meu agente que enquanto não soubermos que um clube está interessado, que ele não deveria falar com ninguém enquanto eu estiver aqui", disse Mourinho, após a vitória da Roma sobre a Cremonese.

A imprensa italiana, entretanto, afirma que representantes da CBF chegaram a fazer contatos com Jorge Mendes, empresário de Mourinho, sobre o futuro do treinador. O português tem contrato com a Roma até o meio do ano e ainda não avançou nas negociações por uma possível renovação.

A seleção brasileira voltou ao mercado em busca de um treinador após o Real Madrid acertar a permanência de Ancelotti. O presidente afastado da CBF, Ednaldo Rodrigues, já havia, inclusive, confirmado a contratação do italiano.

Agora, a entidade precisará avaliar a situação e tomar uma decisão quanto ao comando da seleção brasileira. O técnico interino Fernando Diniz tem contrato até junho de 2024, e pode vir a ser efetivado.



O Brasil entra em campo contra Espanha e Inglaterra em março do ano que vem, sob as ordens de Diniz. O treinador, inclusive, tem contrato com o Fluminense, que também liga o alerta após a renovação de Ancelotti com o Real Madrid.