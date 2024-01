Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/01/2024 19:39

Rio - De volta ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes , Ednaldo Rodrigues já definiu sua missão: escolher a comissão técnica definitiva da seleção brasileira. Os nomes na mesa neste momento são de Dorival Júnior, do São Paulo, para técnico, e Filipe Luís, recém-aposentado com a camisa do Flamengo, para coordenador.

Ednaldo não considera manter Fernando Diniz no cargo. O técnico do Fluminense tem contrato com a entidade até junho deste ano e, como a Copa América será no meio do calendário do Brasileirão, a CBF quer evitar dupla função nas nove rodadas que conflitarão com a Seleção. As informações são do "ge".

Nos últimos dias, os planos de Ednaldo - mesmo que ainda afastado por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - foram frustrados após a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. A resposta precisava ser rápida, e a tendência é de novidades nos próximos dias.

Mesmo com seu retorno, Ednaldo Rodrigues mantém a decisão de não se candidatar novamente para a presidência da CBF caso seja realizada em 2025. Quem estava ocupando a cadeira de presidente era José Perdiz, nomeado interventor pela Justiça.