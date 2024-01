Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 04/01/2024 15:52

A anulação da condenação do treinador Cuca sobre o caso de coação e ato sexual contra uma menor de idade na Suíça em 1987 virou assunto no mundo esportivo. O jornalista André Rizek, durante o programa "Seleção SporTV" desta quinta-feira (4), comentou sobre o novo capítulo da situação, e fez uma retificação sobre o que falou anteriormente.

A anulação da condenação de Cuca se baseia ao fato de que ele foi julgado em revelia, ou seja, sem apresentar nenhuma defesa, além de uma falha na condução do processo, segundo a juíza Bettina Bochsler, do Tribunal Regional de Berna-Mittlelland, o mesmo onde Cuca foi condenado. Rizek afirmou que tinha a informação de que o caso do treinador teve sim uma defesa para ele, algo que foi comprovado que não aconteceu na decisão da Justiça Suíça. Alegando um "embate de duas versões", o jornalista explicou toda a situação.



"Jornalisticamente, eu deveria fazer um reparo aqui: o Cuca sempre alegou que foi julgado em revelia. Mas o advogado do Grêmio na época, o 'Cacalo', Carlos Silveira Martins, que respondia pelo departamento jurídico do clube na época, dizia o contrário. Em diversas entrevistas, durante anos, ele disse que o Cuca foi defendido pelo Grêmio", iniciou Rizek



"Então, por anos, se tiveram um choque dessas duas versões. O próprio responsável pela defesa dizendo que o Cuca havia sido defendido, enquanto ele dizia que não foi. Agora, sai uma decisão da Justiça Suíça, corroborando a versão do treinador. Então está claro que não foi julgado o mérito da questão, se ele é culpado ou inocente. Foi anulado o processo. Cuca não é mais um condenado", complementou.

RELEMBRE O CASO



Em 1987, Cuca jogava pelo Grêmio e foi defender o clube gaúcho em uma excursão pela Europa. Ele e mais três colegas de time, Eduardo, Henrique, e Fernando, foram detidos sob a acusação de terem relações sexuais com uma garota de 13 anos sem consentimento em um quarto de hotel.



Dois anos após o caso, Cuca e mais dois companheiros, Eduardo e Henrique, foram condenados pela justiça suíça a 15 meses de prisão. Fernando, o quarto jogador presente no local, foi absolvida da acusação de atentado ao pudor, mas também condenado por ato de violência.



O caso voltou a ganhar repercussão em 2023, quando o Corinthians anunciou a contratação de Cuca. Houve um forte movimento da torcida e também de dentro do clube contra a chegada do treinador.