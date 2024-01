Réplica do troféu da Libertadores com placas do Flamengo sendo tampadas - Reprodução/Redes sociais

Réplica do troféu da Libertadores com placas do Flamengo sendo tampadas Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/01/2024 20:50

Rio - Uma loja franqueada do Fluminense na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, ocultou o escudo do Flamengo com fitas em uma réplica do troféu da Libertadores que estava exposta no espaço. As imagens repercutiram nas redes sociais e a diretoria do clube solicitou que os adesivos fossem retirados.

Os três títulos do Flamengo foram cobertos pelas fitas, nas três placas da taça - 1981, 2019 e 2022. Um torcedor do Rubro-Negro percebeu a movimentação na loja tricolor e o assunto viralizou. Em entrevista ao site "ge", Geraldo, um dos gerentes, comentou sobre o caso.

"Isso acabou viralizando de uma maneira que a gente não esperava. Isso já foi feito tem tempo, assim que fomos campeões. Só que sempre aparecia um torcedor rival falando uma gracinha, filmava, falava gracinha dos vendedores, xingava. O pessoal foi ficando vulnerável, porque não podiam reagir. Os próprios clientes pediram uma reação e decidimos colocar uma fita na taça. A partir do momento que foi feito isso, acabou a gracinha", disse.

As ações na taça da Libertadores foram feitas sem conhecimento da diretoria do Fluminense, que exigiu à loja franqueada a normalização do item.