Ednaldo Rodrigues tenta voltar à presidência da CBFDivulgação

Publicado 04/01/2024 16:25

Rio - Nesta quinta-feira (4), o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, e a Advocacia Geral da União (AGU) defenderam a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As manifestações não representam um efeito na decisão, mas corrobora com a solicitação de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a ação ingressada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). As informações são do site "ge".

Caso siga a linha da PGR e da AGU, ainda que em caráter liminar, Gilmar Mendes irá reconduzir Ednaldo Rodrigues à presidência da entidade. Na próxima semana, representantes da Fifa irão à sede da CBF para uma reunião com José Perdiz, nomeado interventor.

A ação do PCdoB cita perigos em decisões de Perdiz, que não serão reconhecidas por Fifa e Conmebol devido à participação da Justiça, podendo acarretar em punições para o futebol brasileiro. As entidades, em conjunto, solicitaram acompanhamento do processo eleitoral a ser definido. A PGR, em documento, também lembrou a possibilidade de sanções.

"Em razão de não reconhecer a atual gestão do interventor, a FIFA alertou oficialmente a CBF da possibilidade de aplicar sanções ao futebol brasileiro, dentre elas a suspensão da participação da seleção brasileira e dos times nacionais em competições por ela organizadas e, também, pela CONMBEBOL (peça 31), o que poderá ocasionar prejuízos dos mais variados, especialmente de ordem esportiva e econômica."