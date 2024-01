Mateo é o filho do meio de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo - Reprodução

Publicado 04/01/2024 12:54 | Atualizado 04/01/2024 13:25

EUA - Lionel Messi vive os seus últimos momentos como jogador de futebol, mas o legado do craque argentino tem tudo para ser mantido. Mateo, filho de oito anos do atacante, vem se destacando nas categorias de base do Inter Miami. No fim de semana, o menino marcou três gols em uma partida e chamou a atenção dos fãs do argentino nas redes sociais.



Mateo se notabiliza por ser mais provocador, abusando dos dribles e buscando jogadas de efeito. Além dos gols, nas imagens é possível ver o filho do camisa 10 marcando tentando chutes de fora da área, finalizando de primeira e causando dificuldade para a marcação adversária.



Mateo é o filho do meio de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. Thiago, o mais velho, de dez anos, também segue os passos do pai no futebol e recentemente estreou pelo sub-12 do Inter Miami. O craque argentino também é pai de Ciro, de cinco anos.