Rio - De volta ao futebol carioca após 15 anos, Renato Augusto, de 35 anos, atuou no futebol alemão, na China, e se tornou ídolo do Corinthians. O meia, revelado no Flamengo, conquistou praticamente todos os títulos possíveis atuando no Brasil. No entanto, ficou faltando um: a Libertadores. Em seu novo desafio no Fluminense, o veterano tenta retomar seus melhores dias e levantar a inédita Glória Eterna na sua carreira.

No Flamengo, Renato Augusto disputou duas temporadas e meia. Conquistou dois títulos do Carioca e uma Copa do Brasil. Depois partiu para o Bayer Leverkusen, clube que defendeu por quatro temporadas e meia. Em 2013 foi contratado pelo Corinthians.

No Timão viveu seu melhor momento na carreira, sendo protagonista e eleito o melhor jogador do Brasileiro de 2015. Renato Augusto conduziu o Alvinegro a conquistar o seu sexto título da competição. Depois, foi para o futebol chinês e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.

De volta ao Corinthians em 2021, o meia não viveu momentos tão gloriosos. Seu melhor momento foi em 2022, quando o Timão chegou até a final da Copa do Brasil, mas acabou derrotado pelo Flamengo. No Fluminense, Renato Augusto irá encontrar uma equipe, que acabou de conquistar a Libertadores, e que pode potencializar seu futebol, principalmente por conta do modelo implantado por Fernando Diniz.

"Eu quero somar a um time que já é campeão. Tenho muito a aprender, tenho muito a ajudar. Então quero me juntar a esse grupo campeão para que a gente possa conquistar mais títulos e a gente possa começar a escrever história com jogadores que já têm uma história muito bonita no clube. E que eu possa escrever a minha também", afirmou.

Renato Augusto assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2025. Até o momento, o apoiador é o principal reforço do Tricolor para a temporada. Além dele, o clube carioca anunciou o zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos.