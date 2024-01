Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado na vitória sobre o Lagarto-SE - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado na vitória sobre o Lagarto-SEFoto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 06/01/2024 18:23

São Carlos - O Fluminense está classificado para a segunda fase da Copinha 2024. A conquista da vaga antecipada veio com a vitória sobre o Lagarto-SE por 1 a 0 no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 13 da competição. Kelwin marcou o único gol do jogo. Abaixo, veja como foi:

Kelwin marcou o primeiro dos #MlksDeXerém! 30 minutos de jogo e, por enquanto, vitória Tricolor em São Carlos!



Assista ao jogo >> https://t.co/93FRXRUZCJ pic.twitter.com/vdf4g5XeMN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2024

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos e segue na liderança isolada da competição. O São-Carlense é o segundo colocado com dois pontos. O Lagarto soma um e aparece em terceiro. Já o São Raimundo-RR, também com um ponto, é o lanterna do grupo.

O Tricolor voltará a campo na próxima terça-feira, às 17h, para enfrentar o São-Carlense no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira. A partida é válida pela terceira e última rodada da fase de grupos.