John Kennedy - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/01/2024 18:20

Rio - O atacante John Kennedy, de 21 anos, teve pouco tempo de férias após disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense na Arábia Saudita. Apenas 13 dias separaram seu último jogo na temporada passada da sua volta aos treinos no Tricolor. Em entrevista à FluTV, o autor do gol do título da Libertadores conquistada pelo Tricolor no ano passado explicou sua decisão.

"É importante para voltar bem, para ficar em forma. Chegar lá e chegar bem para poder desempenhar bem. Estava sentindo falta da rotina, dos treinos, agora estou sentindo falta dos jogos. Tendo a oportunidade de disputar um Pré-Olímpico, acho que a ansiedade aumentou um pouco", afirmou.

John Kennedy já não poderia se reapresentar mais tarde como todo o elenco tricolor que disputou o Mundial de Clubes em 2023, por conta da sua convocação para a seleção pré-Olímpica, porém, o jovem poderia não ter ido ao CT do Tricolor e se apresentado direto à seleção brasileira, que irá iniciar a preparação a partir da próxima segunda-feira.

Com John Kennedy, o Brasil está no grupo A do Pré-Olímpico e terá pela frente Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. A competição será disputada nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto e a estreia do time de Ramon Menezes será no dia 23, contra a Bolívia.