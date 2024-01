Felipe Alves - Divulgação / São Paulo

Rio - Com o zagueiro Antônio Carlos e o meia Renato Augusto anunciados, o Fluminense está perto de oficializar a chegada de mais um reforço. O goleiro Felipe Alves, de 35 anos, já realizou exames e deverá assinar contrato de uma temporada com o Tricolor. As informações são do portal "GE".

Felipe Alves, que estava no São Paulo, foi um pedido de Fernando Diniz. O goleiro é visto como uma opção mais experiente para Fábio, de 43 anos, que é titular do Fluminense. O fato de Felipe trabalhar bem com os pés é um facilitador para a adaptação ao modelo de jogo do treinador. Os dois estiveram juntos no Paulista, de Jundiaí, no Atlético Sorocaba, Osasco Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste e Athletico-PR.

A tendência é que Felipe Alves comece o ano como titular, já que o elenco do Fluminense que viajou para o Mundial de Clubes só irá se reapresentar depois do dia 20. Além disso, o clube carioca emprestou Pedro Rangel, de 23 anos, que foi a primeira opção a Fábio em 2023, para o Atlético-GO para ganhar experiência.

Na última temporada, Felipe Alves não entrou em campo em nenhuma partida. Seu melhor momento recente foi em 2021, quando defendeu o Fortaleza, e atuou em 42 jogos. Naquele ano, o Leão terminou o Brasileiro na quarta colocação e conseguiu uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

