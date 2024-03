Maracanã será palco do Fla-Flu da semifinal do Carioca - Reginaldo Pimenta

Publicado 13/03/2024 12:58 | Atualizado 13/03/2024 13:01

Rio - Flamengo e Fluminense decidem no próximo sábado (16) o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2024. O Rubro-Negro venceu a partida de ida por 2 a 0 e, por isso, pode perder por até dois gols de diferença para garantir vaga na final contra Nova Iguaçu ou Vasco. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos para o clássico, de acordo com informações do site "Coluna do Fla".

A venda, por enquanto, está restrita aos sócios do Flamengo. A comercialização dos ingressos para o público geral, incluindo os torcedores do Fluminense, será iniciada nesta quinta-feira (14), a partir das 10h (de Brasília). No jogo de ida, que teve mando tricolor, foram 48.105 pagantes e 52.169 presentes, com uma renda de R$ 3.013.736,50.

Flamengo e Fluminense disputaram o título estadual nos últimos quatro anos. Desta vez apenas um terá a chance de levantar o troféu. O Rubro-Negro é o maior campeão carioca com 37 títulos, seguido pelo Tricolor com 33. O jogo de volta da semifinal será neste sábado (16), às 21h, no Maracanã.