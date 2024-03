Ronaldo Fenômeno - Reprodução / Instagram

Publicado 13/03/2024 10:43

Inglaterra - Ronaldo Fenômeno aceitou o desafio do jornal inglês "Daily Mail" e tentou montar sua seleção de todos os tempos. Em sua escalação, o ex-atacante colocou três jogadores brasileiros: Cafu, Roberto Carlos e Pelé, além de incluir Messi e Cristiano Ronaldo.

Veja a escalação da seleção ideal de Ronaldo:

Buffon, Cafu, Maldini, Cannavaro e Roberto Carlos; Zidane, Maradona e Pelé; Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo.



Entre todos os nomes escolhidos por Ronaldo, apenas cinco dividiram o vestiário com ele: Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos e Zidane. O Fenômeno acabou deixando de fora grandes nomes do futebol que ele já elogiou no passado, como Maradona, Cruyff, Beckenbauer e Van Basten.

"Eu acho que tem um grupo muito especial, no qual você tem Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho. Eu me incluiria também. Deixemos os fãs debaterem nos bares. Mas não dá para ranquear estes jogadores, não dá para comparar gerações", disse Ronaldo em janeiro.