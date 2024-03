Michael Gerlinger, ex-Bayern, deve trabalhar com John Textor, dono do Botafogo - Divulgação/Bayern

Publicado 12/03/2024 21:42

Rio - A Eagle Football, holding do empresário estadunidense John Textor, que controla Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek, e também participação no Crystal Palace, acertou a contratação de Michael Gerlinger, ex-Bayer de Munique, como novo diretor global de futebol.

Gerlinger trabalhou no clube alemão até outubro de 2023 e, pelos bávaros, atuou como diretor jurídico, recursos humanos e relações internacionais e, em seguida, assumiu o cargo de vice-presidente de negócios e competições esportivas. As informações são do jornal francês "L’Équipe".

Além dos 18 anos de Bayern, Michael Gerlinger é um dos fundadores da Associação de Clubes da Europa (ECA na sigla em inglês) e fez parte da empresa subsidiária à Uefa, a Uega Club Competitions S/A.

A ideia é que o profissional monitore todos os projetos esportivos dos clubes da Eagle Football e participe de algumas decisões para evolução do portfólio de John Textor.