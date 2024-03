Andrezinho, dirigente do Nova Iguaçu - Vitor Melo / Nova Iguaçu

Publicado 12/03/2024 18:38

O Nova Iguaçu entra em campo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), quando vai até o estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 20h, enfrentar o Internacional. Entretanto, o confronto contra o Colorado não deve ser a prioridade do clube da Baixada Fluminense, que enxerga o jogo contra o Vasco, pelas semifinais do Carioca, como "jogo da vida".

Isso pelo menos é o que indica o dirigente do Nova Iguaçu, o ex-jogador Andrezinho. Em entrevista ao podcast "Mundo GV", o ex-meia, que também atuou no Vasco e no Internacional como jogador, disse que a partida de volta contra o Cruz-Maltino é o mais uma das mais importantes da história do clube da Baixada Fluminense, e também lamentou as chances perdidas no jogo da ida.

"Eu não sou o treinador, não escuto nada, não vejo nada dos treinos (risos). Tirando a brincadeira. Tem que ter o meio-termo, não pode querer abraçar o mundo. Sabemos da dificuldade que será o jogo contra o Inter. Sabemos que o jogo contra o Vasco é uma possibilidade. Jogo da vida do Nova Iguaçu. Depois do jogo, a gente conversou e que bom para tu ver o amadurecimento da equipe. Sabemos que perdemos a grande chance de matar o jogo", afirmou Andrezinho.

A partida de ida das semifinais do Carioca terminou em 1 a 1, com o Nova Iguaçu tendo grandes chances para terminar com a vitória, mas sendo impedido por Léo Jardim. O jogo da volta acontece no próximo domingo (17), às 16h, em um local ainda não definido. Em caso de empate, o clube da Baixada Fluminense se classificará para a final do estadual.