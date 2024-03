Jogadores do Barcelona comemoram gol na vitória sobre o Napoli - Lluis Gene/AFP

Publicado 12/03/2024 18:56

Espanha - O Barcelona assegurou a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões 2023/24 ao vencer o Napoli por 3 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys, nesta terça-feira, 12, pelo jogo da volta das oitavas. João Cancelo, Fermín e Lewandowski fizeram os gols do time catalão. Já Rrahmani descontou pelo lado dos italianos.

Na partida de ida, cabe lembrar, as duas equipes empataram em 1 a 1. Dessa forma, o Barcelona conquistou a vitória de 4 a 2 no placar agregado do confronto e garantiu vaga na próxima fase da competição continental.



O sorteio dos jogos das quartas de final acontecerá na sexta-feira, 15. Além do Barcelona, também estão classificados os seguintes times: Bayern de Munique; Manchester City; PSG; e Real Madrid.

No outro duelo do dia, o Arsenal venceu o Porto pelo placar de 1 a 0, levou a partida para a prorrogação, mas só conseguiu carimbar a classificação às quartas nos pênaltis. David Raya brilhou defendendo duas cobranças e fechou o resultado da disputa em 4 a 2.



Os dois últimos classificados serão conhecidos na quarta-feira, 13, a partir dos seguintes confrontos: Borussia Dortmund x PSV; e Atlético de Madrid x Inter de Milão.