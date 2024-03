Portuguesa-RJ foi eliminada da Copa do Brasil pelo Cuiabá - Divulgação/Portuguesa-RJ

Portuguesa-RJ foi eliminada da Copa do Brasil pelo CuiabáDivulgação/Portuguesa-RJ

Publicado 12/03/2024 22:24

Rio - A Portuguesa lutou, foi valente, não ligou para o favoritismo de um adversário da elite do Brasileirão, mas encerrou nesta terça-feira (12) sua campanha na Copa do Brasil. No Luso-Brasileiro, a Zebra empatou em 0 a 0 com o Cuiabá e, nos pênaltis, perdeu por 4 a 3 em partida marcada por um lance que custou muito caro já nos últimos minutos do confronto.

O duelo na Ilha do Governador foi marcado por equilíbrio ao longo dos 90 minutos, com o Dourado tendo poucas chances claras, enquanto a Lusa, empurrada por seu torcedor, dando trabalho ao adversário, que disputa a elite do futebol brasileiro. E o contexto não poderia ser pior para a Lusa.

A grande oportunidade da partida aconteceu somente aos 51 minutos da segunda etapa. Ramon errou a saída de bola, Joazi recuperou e cruzou na medida para Patrick Carvalho. O goleiro Walter estava batido no lance, mas o centroavante, ao invés de cabecear, tentou concluir utilizando o peito e jogou longe a bola que seria da classificação da Portuguesa. A decisão da vaga, então, foi para os pênaltis.

Deu Cuiabá no Luso-Brasileiro. A Portuguesa abriu a série perdendo com Anderson Rosa, e Deyverson deixou o Dourado na frente. Na sequência, Willian, Rodolfo Filemon e Patrick Carvalho fizeram para o time carioca, e Fernando Sobral, Clayson e Filipe Augusto converteram para os visitantes. Lucas Silva foi para a bola e parou nas mãos de Walter. 4 a 3 para o Cuiabá, e classificação garantida.

Agora, a competição terá um sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol para definição dos 16 confrontos da terceira fase. Entram nesta etapa os times que disputam a Libertadores deste ano, os campeões regionais (Copa do Nordeste e Copa Verde) e o campeão da Série B de 2023.



Entram na terceira fase Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Grêmio e Red Bull Bragantino pela Libertadores, Vitória como campeão da última Segundona, Ceará como campeão da Copa do Nordeste, Goiás pela Copa Verde e Athletico-PR como o time de melhor campanha no Brasileirão que não conquistou uma vaga na principal competição continental.