Estádio Olímpico Lluís Companys é a casa do Barcelona, enquanto Camp Nou passa por reformas - Josep Lago / AFP

Publicado 12/03/2024 20:02

Espanha - A vitória por 3 a 1 do Barcelona sobre o Napoli, pelas oitavas da Liga dos Campeões , e que selou a classificação do clube catalão para a próxima fase da competição continental pela primeira vez em quatro anos, teve confusão horas antes da bola rolar no Estádio Olímpico Lluís Companys. Torcedores do Barça, sem ingresso, tentaram invadir o estádio.

A Polícia da Catalunha (Los Mossos d´Esquadra) informou que um oficial ficou ferido durante momento de confusão com integrantes da Boixos Nois, torcida organizada do Barcelona, reconhecida como extremista e neo-nazista.

De acordo com a agência de notícia EuroPress, os agentes de segurança tiveram que atuar para impedir que os torcedores invadissem o estádio e causassem uma confusão maior.

O receio das autoridades, no entanto, era com a torcida do Napoli. A expectativa era de mais de 4 mil torcedores presentes na Catalunha. Mas quem acabou causando problemas mesmo foram os integrantes da organizada do Barça.