Liga dos Campeões de 2024/25 terá novo formato, com mais jogos no lugar na fase de classificação - Reprodução de vídeo

Liga dos Campeões de 2024/25 terá novo formato, com mais jogos no lugar na fase de classificaçãoReprodução de vídeo

Publicado 12/03/2024 17:22

dificuldade para sortear e acertar as combinações necessárias, a Uefa precisará de um computador.

A próxima temporada da Liga dos Campeões traz novo regulamento , que é mais complexo do que o atual, e também novidade no sorteio para definir os jogos. Diante da, a Uefa precisará de um computador.

De acordo com o jornalista Kaveh Solhekol, da Sky Sports, o novo sorteio da Liga dos Campeões será no formato híbrido. Uma pessoa ainda escolherá os clubes separados em potes, enquanto o computador ficará responsável por definir os adversários.

A decisão de utilizar a tecnologia como apoio acontece após a Uefa realizar testes. Estima-se que seriam necessárias 900 combinações e cerca de 4 horas para conseguir acertar todos os confrontos apenas com humanos.



Para o sorteio, os clubes serão separados em quatro potes, de acordo com o nível no ranking da Uefa. E cada time enfrentará dois adversários de cada um dos potes.



O novo regulamento da Liga dos Campeões



A partir da edição 2024/25, a competição continental passará a contar com 36 clubes, quatro a mais do que a atual. Cada um jogará oito partidas contra oito adversários diferentes, num formato de classificação com pontos corridos.



Após essas oito rodadas, os oito clubes com melhor campanha estão automaticamente garantidos nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Já os 12 piores são eliminados, enquanto os outros 16 no meio da tabela disputam um mata-mata para seguir na competição.



Nas oitavas de final, os oito primeiros serão cabeças de chave e enfrentarão os oito que se classificaram no mata-mata. A partir daí, o regulamento da Liga dos Campeões segue o mesmo da atual, com a final em jogo único em uma sede escolhida.