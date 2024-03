Harry Kane lamenta derrota do Bayern de Munique no Campeonato Alemão - INA FASSBENDER / AFP

Publicado 12/03/2024 15:59

Alemanha - O Bayern anunciou, em nota oficial publicada na manhã desta terça-feira (12), que o clube não irá recorrer da punição imposta pela Uefa ao clube alemão. A entidade decidiu que os Bávaros não poderão ter torcida no jogo fora de casa das quartas de final da Liga dos Campeões.

O clube foi punido após torcedores do time alemão terem arremessado artefatos pirotécnicos no campo durante o confronto com a Lazio, válido pelas oitavas da competição continental.

Na nota, o CEO do clube, Christian Dreesen, admitiu que o ato colocou em perigo os torcedores presentes no Estádio Olímpico e lamentou o fato de que o ato tenha tirado a presença da torcida do Bayern da próxima partida fora de casa pela competição.

"Temos que aceitar a punição. Não só foram acionadas pirotecnias nas arquibancadas, mas também foram disparadas contra o campo, o que colocou os transeuntes em perigo imediato."

"O fato de agora termos que abrir mão do apoio dos nossos torcedores fora de casa nos afeta muito. Um pequeno grupo prestou um péssimo serviço a todos os nossos apoiadores e à equipe.", completou Dreesen.

No jogo em questão, o Bayern perdeu para a Lazio por 1 a 0. Na volta, porém, o time alemão venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação para as quartas da Liga das Campeões.

Ainda não se sabe qual será o próximo adversário dos Bávaros na próxima fase. O sorteio da próxima fase está marcado para esta sexta-feira (15).