Nicolás Otamendi comemora gol marcado na vitória da Argentina sobre o Brasil no Maracanã - Carl de Souza/AFP

Nicolás Otamendi comemora gol marcado na vitória da Argentina sobre o Brasil no MaracanãCarl de Souza/AFP

Publicado 12/03/2024 15:31

Rio - O zagueiro Nicolás Otamendi quer defender a seleção argentina nos Jogos Olímpicos de Paris. Em entrevista ao canal "DSports", ele disse que está sempre disponível para defender a Albiceleste e destacou a motivação que tem pela busca do ouro olímpico.

"Digo sempre que tudo o que seja relacionado com a seleção da Argentina, quero estar. Obviamente é um título que ambiciono e motiva. Tomara que isso possa acontecer. Há que aguardar pela decisão do Javi (Mascherano, técnico da seleção olímpica) porque todos queremos estar", disse Otamendi.

"Sempre estou disponível para vestir a camisa da seleção, seja nos Jogos Olímpicos ou na Copa América. A decisão obviamente será do Javi. Como argentino, quero defender a camisa da seleção em qualquer momento", completou.

Otamendi, de 36 anos, é um dos jogadores mais experientes da seleção argentina. Com a camisa da Albiceleste, ele conquistou a Copa do Mundo 2022, a Copa América 2021 e também a Finalíssima 2022.