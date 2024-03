Lima sediará os Jogos Pan-Americanos de 2027 - Divulgação

Lima sediará os Jogos Pan-Americanos de 2027Divulgação

Publicado 12/03/2024 13:50

Lima será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. Uma votação feita em Miami, nesta terça-feira (12), decidiu que a capital do Peru sediará novamente o evento após oito anos, vencendo Assunção, capital do Paraguai.

Assunção e Lima disputavam a vaga de cidade-sede dos Pan-Americanos há cerca de dois meses, após Barranquilla, na Colômbia, perder o direito de sediar o evento por conta de não fazer o pagamento necessário à Panam Sports. A cidade colombiana precisava fazer um pagamento de duas parcelas de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 45 milhões, no total) como garantia aos donos dos jogos, entretanto, não fez e perdeu o direito de concorrer à vaga, tendo seu contrato rompido em 3 de janeiro de 2024.

São Paulo foi outra cidade que chegou a cogitar concorrer a vaga de sediar os Pan-Americanos de 2027. Entretanto, não chegou a enviar nenhuma proposta oficial. Com isso, a cidade brasileira deve concorrer a sediar os Jogos em 2031, tendo já anunciado o desejo no Pan de Santiago, no ano passado.

Os Jogos Pan-Americanos acontecem a cada quatro anos e conta com 42 países participantes de todas as Américas. O evento é o que mais dá vaga para as Olimpíadas atualmente; na última edição, em Santiago, no ano passado, o Brasil conseguiu classificar várias modalidades para Paris 2024: handebol feminino (14 atletas), boxe (9), hipismo (6), natação(2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4).