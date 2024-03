Jogador do Al Ittihad de Alexandria tenta socorrer Ahmed Refaat, que sofreu parada cardíaca - Reprodução de vídeo

Publicado 12/03/2024 11:44 | Atualizado 12/03/2024 13:30

A partida entre Future FC e Al-Ittihad Alexandria, no Egito, teve momentos de desespero dos jogadores, quando Ahmed Refaat sofreu uma parada cardíaca e desmaiou no campo, na segunda-feira (11). Dois adversários foram os primeiros a socorrê-lo e chamaram os médicos.



سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت واقتحام عربة الأسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ اللاعب pic.twitter.com/2ztXduUJxf — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2024

Em comunicado, o Future FC informou que o jogador de 30 anos sofreu um infarto e está internado num hospital próximo ao estádio, com estado de saúde instável. Ele segue recebendo tratamento e médicos fazem exames.



Ahmed Refaat passou mal aos 43 minutos do segundo tempo da partida, que terminou em 0 a 0 na casa do Al Ittihad de Alexandria. Após o primeiro atendimento, uma ambulância entrou no campo para levá-lo ao hospital.



O jogador teve passagem pela seleção do Egito, disputando nove partidas, inclusive pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.