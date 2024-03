Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid de Carlo Ancelotti e foi, inclusive, eleito o melhor do duelo com o Celta - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 12/03/2024 11:00



Espanha - O brasileiro Vini Jr, atacante do Real Madrid, se envolveu em confusão com um adversário mais uma vez no último domingo, na goleada do clube merengue sobre o Celta, por 4 a 0 . Após uma disputa de bola, o camisa 7 chegou a empurrar e discutir com o zagueiro Mingueza, que havia puxado sua camisa. Depois, porém, ele pediu desculpas ao rival.

"Perdão, irmão. Eu tento seguir. Se você agarra e depois solta, ok. Mas você faz assim, assim eu me irrito", explicou Vini Jr para Mingueza, em momento capturado pelo canal 'Movistar Plus+'.

Mingueza, que foi revelado pelo Barcelona, também diminuiu a tensão e foi sincero com o brasileiro: "Eu preciso te parar".

Vini Jr foi, inclusive, eleito o melhor jogador da partida. Ele fez um gol e deu o cruzamento que originou o terceiro, marcado contra por Carlos Domínguez.

O camisa 7 do Real Madrid já havia se desentendido com um zagueiro adversário no meio da semana passada, no duelo com o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões. Na ocasião, ele empurrou o húngaro Orbán, em lance que gerou reclamação dos alemães, que queriam a expulsão do brasileiro.