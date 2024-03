Matheus Fernandes, ex-Botafogo, defende atualmente o Red Bull Bragantino - Divulgação/Bragantino

Publicado 11/03/2024 21:54 | Atualizado 11/03/2024 22:01

Rio - Adversário do Botafogo nesta quarta-feira (13) pela decisão por uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores, o Red Bull Bragantino deve ter um reforço no meio-campo. O volante Matheus Fernandes, que foi revelado nas categorias de base do Glorioso, foi a campo e deve ser relacionado pelo técnico Pedro Caixinha para o jogo de volta da terceira fase.

Matheus Fernandes iniciou os trabalhos de transição na última semana após uma lesão muscular na coxa direita e se juntou ao grupo nesta segunda-feira na reapresentação. Na atividade, os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais contra o Guarani fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram para a parte tática com Caixinha - o Massa Bruta atuou com reservas e perdeu por 1 a 0.

No fim do trabalho, o técnico português juntou o grupo para um treino de cobranças de pênaltis. Caso o Bragantino vença o Botafogo por um gol de diferença, a decisão será na marca da cal no Estádio Nabi Abi Chedid. As informações são do site "ge".

Apesar do reforço com o possível retorno de Matheus Fernandes, Pedro Caixinha segue sem poder contar com o meia Lucas Evangelista (edema na coxa direita), uma das principais peças do elenco, e com o atacante Mosquera (lesão na coxa esquerda).

O Botafogo venceu o jogo de ida no Nilton Santos pelo placar de 2 a 1, e joga por um empate na volta para avançar à fase de grupos. O Red Bull Bragantino avançará direto caso consiga um placar acima de dois gols de vantagem.