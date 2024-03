Lamentação de Cristiano Ronaldo durante Al-Nassr x Al-Ain - Fayez Nureldine/AFP

Lamentação de Cristiano Ronaldo durante Al-Nassr x Al-AinFayez Nureldine/AFP

Publicado 11/03/2024 19:10

Arábia Saudita - Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e do técnico Luís Castro, está eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. Isso porque perdeu nos pênaltis por 3 a 1 para Al-Alin no Estádio Universidade Rei Saud, nesta segunda-feira, 11, pelo jogo da volta das quartas de final da competição. No tempo regulamentar e prorrogação, o time saudita venceu por 4 a 3. No entanto, como havia perdido na ida por 1 a 0, o confronto foi para as penalidades, e a equipe dos Emirados Árabes Unidos levou a melhor.

RESUMÃO

Na partida de hoje, Al-Ain fez 2 a 0 com Soufiane Rahimi. O Nassr, por sua vez, não desistiu do confronto e virou o jogo com gols de Ghareeb, do goleiro Khalid Eisa (contra) e do brasileiro Alex Telles. Assim, houve necessidade de prorrogação.

No tempo extra, Ayman foi expulso e deixou o Nassr com um homem a menos. O Ain, então, aproveitou a superioridade numérica e buscou o empate com Sultan Al-Shamsi, num lance que contou com a falha do goleiro.

Apesar do cenário, Al-Nassr mais uma vez correu atrás do prejuízo e buscou o gol. Já na reta final da prorrogação, Cristiano Ronaldo caiu na área, e o árbitro assinalou o pênalti. O próprio Cristiano foi para a cobrança, marcou e deixou a partida em 4 a 3.



O resultado forçou a decisão por pênaltis. Nas cobranças, Al-Ain levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe dos Emirados Árabes Unidos enfrentará o vencedor do confronto entre Al-Hilal e Al-Ittihad. Na ida, o Hilal venceu por 2 a 0.

FASE RUIM