Luís Castro, ex-Botafogo, é o treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita - AFP

Luís Castro, ex-Botafogo, é o treinador do Al-Nassr, da Arábia SauditaAFP

Publicado 05/03/2024 10:28 | Atualizado 05/03/2024 11:01

Arábia Saudita - Ex-técnico do Botafogo, Luís Castro vive um momento conturbado no comando do Al-Nassr. Além de estar longe do Al-Hilal na briga pela liderança da Liga Saudita, o time treinado pelo português foi derrotado por 1 a 0 Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Luís Castro vem sendo alvo de críticas no Al-Nassr Reprodução O técnico foi muito criticado nas redes sociais após o resultado. Um internauta chegou a chamá-lo de "treinador falido", criticando a forma como ele comanda o elenco e a postura do time nos últimos jogos.

Luís Castro vem sendo alvo de críticas no Al-Nassr Reprodução Luís Castro vem sendo alvo de críticas no Al-Nassr Reprodução

O trabalho de Luís Castro vem sendo detonado desde o empate casa por 4 a 4 com o Al-Hazem, que permitiu ao Al-Hilal disparar ainda mais na ponta do campeonato. Atualmente, a diferença entre as duas equipes é de nove pontos. Por isso, há até quem defenda a demissão de Castro.

O Al-Nassr volta a enfrentar o Al-Ain na próxima segunda-feira (11). O time de Luís Castro precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às quartas de final.