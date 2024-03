Maicon disputou 16 partidas pelo Vasco na temporada de 2023 - Daniel Ramalho/Vasco

Maicon disputou 16 partidas pelo Vasco na temporada de 2023Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/03/2024 09:57

Rio - Peça importante na permanência do Vasco na Série A em 2023, o zagueiro Maicon pode estar de saída do clube. De acordo com o "SBT", o defensor aceitou a oferta do Vitória, mas a transferência ainda depende de um acerto com o Cruz-Maltino.

Inicialmente, Maicon não aceitou defender o Vitória. Porém, o estafe do defensor viu uma saída para o clube baiano com bons olhos e o convenceu. Caso haja acordo entre as partes, ele assinará contrato de dois anos.

Maicon chegou ao Vasco no segundo semestre de 2023 e colecionou boas atuações com a camisa cruz-maltina. No entanto, perdeu espaço neste ano e aceitou a oferta do Vitória justamente para buscar mais minutagem.

Ao todo, Maicon disputou 19 jogos pelo Vasco. Em 2024, o zagueiro entrou em campo em apenas três oportunidades.