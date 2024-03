Clayton Silva em ação pelo Casa Pia, de Portugal - Reprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 16:43 | Atualizado 04/03/2024 16:44

Portugal - O Vasco acertou a contratação de mais um jogador para temporada: o atacante Clayton Silva, que defende o Casa Pia, de Portugal. O jogador de 25 anos chegará ao Cruz-Maltino por cerca de três milhões de euros (R$ 16 milhões). As informações são do portal português "Record".

Clayton, inclusive, não treinou com o elenco do Casa Pia nesta segunda-feira (4) e já foi liberado pelo clube português para viajar ao Rio e se apresentar como jogador do Vasco.

Clayton Silva foi formado pelo Lajeadense-RS e acumula passagens por Juventude, Vila Nova e Coritiba antes de ir para o futebol português. No Casa Pia desde julho de 2022, o atacante participou de 63 jogos, marcou 16 gols e deu duas assistências.

A chegada de um atacante era tratada como prioridade pela empresa 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco. Recentemente, o grupo tentou comprar André Silva junto ao Vitória de Guimarães, mas o jogador, que tinha proposta do São Paulo, optou por atuar no Tricolor do Morumbi.

Clayton Silva é o nono reforço do Vasco para a temporada. Além dele, chegaram o goleiro Keiller, o lateral-esquerdo Victor Luís, os zagueiros João Victor e Robert Rojas, os volantes Galdames e Sforza e os atacantes David e Adson.