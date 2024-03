Vegetti e Payet celebram gol na goleada do Vasco sobre a Portuguesa - Leandro Amorim /Vasco

Rio - Após quatro finais consecutivas, a dupla Flamengo e Fluminense não vai decidir o título do Campeonato Carioca em 2024. Os rivais se enfrentam na semifinal e somente um deles chegará à decisão contra Vasco ou Nova Iguaçu. O Cruz-Maltino, inclusive, pode repetir a história pela quarta vez e encerrar a dinastia Fla-Flu no Rio de Janeiro.

Flamengo e Fluminense já viveram outros momentos de hegemonia no Rio de Janeiro. No fim dos anos 30 e início da década de 40, a dupla permaneceu no topo do futebol carioca por oito anos consecutivos. O Tricolor foi bicampeão em 1937 e 1938 e, depois, em 1940 e 1941, enquanto o Rubro-Negro foi campeão em 1939 e, em seguida, tricampeão entre 1942 e 1944. O domínio foi encerrado pelo Vasco em 1945.

Já na década de 70, Flamengo e Fluminense ficaram com o título do Carioca em seis anos consecutivos. O Flu, à época com a Máquina Tricolor, foi campeão em 1971, 1973 e bicampeão em 1975 e 1976, enquanto o Rubro-Negro ganhou em 1972 e 1974. Em 1977, no entanto, o Vasco encerrou a hegemonia da dupla e conquistou o seu 17º título estadual.

Por fim, nos anos 80, Flamengo e Fluminense ensaiaram uma nova hegemonia. Já campeões em 1980 e 1981, a dupla viu o Vasco conquistar o título em 1982. Na sequência, o Tricolor das Laranjeiras conquistou um tricampeonato entre 1983 e 1985, enquanto o Rubro-Negro voltou a ganhar em 1986. O Gigante da Colina colocou um ponto final na dinastia com um bicampeonato em 1987 e 1988.

Nos últimos anos, Flamengo e Fluminense voltaram a figurar no topo. O último campeão carioca sem ter sido a dupla Fla ou Flu foi o Botafogo, em 2018. Desde 2019, o Rubro-Negro conquistou três títulos, enquanto o Tricolor faturou dois. A dupla Fla-Flu decidiu o campeonato estadual entre 2020 e 2023, mas desta vez somente um deles chegará à final.

Já o Vasco, por sua vez, tenta encerrar um jejum que completa oito anos em 2024. O último título carioca do Gigante da Colina foi em 2016. Nas últimas duas edições, o Cruz-Maltino foi eliminado na semifinal pelo Flamengo e terminou a competição em terceiro lugar. Já neste ano, encara o Nova Iguaçu na semi e tem a melhor chance dos últimos anos para voltar à decisão.