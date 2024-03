Troféu do Campeonato Carioca de 2024 poderá ser entregue a um clube que não seja Flamengo ou Fluminense - Divulgação/Ferj

Publicado 04/03/2024 14:04

a decisão do torneio voltará a ter uma equipe diferente na briga pelo título.

O domínio da dupla Fla-Flu nas finais das últimas quatro edições do Campeonato Carioca acabou. Com os resultados da última rodada da Taça Guanabara, os confrontos da semifinal foram definidos com um encontro entre Flamengo e Fluminense, e

Desde 2019 isso não acontecia, quando o Vasco chegou à final do Carioca, para enfrentar o Flamengo, que se sagraria campeão com duas vitórias por 2 a 0. Desde então, o Rubro-Negro vem enfrentando o Tricolor.



Em 2020 e 2021, o Flamengo conquistou o título, enquanto o Fluminense levou a melhor em 2022 e 2023. Em 2024, Vasco ou Nova Iguaçu tem a chance de encerrar essa sequência.



ainda há a possibilidade de o Campeonato Carioca ter o mesmo campeão dos últimos cinco anos.

Ainda assim, com os dois rivais numa semifinal, os tricolores vão em busca do tricampeonato, o que não acontece desde a década de 80 (1983, 1984 e 1985), mas, para isso, precisarão voltar a ganhar clássicos

Já os rubro-Negros, que têm a vantagem do empate no placar agregado dos dois jogos do confronto, tentam retomar o domínio no Estadual e conquistar o quarto título em seis anos.





Relembre as últimas finais do Campeonato Carioca



2019

Vasco 0x2 Flamengo (dois gols de Bruno Henrique)

Flamengo 2x0 Vasco (gols de Willian Arão e Vitinho)



2020

Fluminense 1x2 Flamengo (Evanilson; Pedro e Michael)

Flamengo 1x0 Fluminense (Vitinho)



2021

Fluminense 1x1 Flamengo (Abel Hernández; Gabigol)

Flamengo 3x1 Fluminense (Gabigol duas vezes e João Gomes; Fred)



2022

Flamengo 0x2 Fluminense (Cano duas vezes)

Fluminense 1x1 Flamengo (Cano; Gabigol)



2023

Flamengo 2x0 Fluminense (Ayrton Lucas e Pedro)

Fluminense 4x1 Flamengo (Marcelo, Cano duas vezes e Alexsander; Ayrton Lucas)