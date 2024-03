Torcida do Vasco no Maracanã - Matheus Lima/Vasco

Publicado 04/03/2024 13:06

Rio - O Vasco já definiu onde quer mandar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo (10). Segundo o canal "Atenção, Vascaínos!", o Cruz-Maltino escolheu o Maracanã para ser o palco da partida.

De acordo com o veículo, o Vasco já fez a solicitação ao consórcio que administra o estádio, mas ainda não obteve resposta. O clube quer a liberação da capacidade total do Maracanã.

Vale lembrar que o Vasco não pode mandar a partida em São Januário. O regulamento do Campeonato Carioca prevê que, obrigatoriamente, as semifinais sejam disputados no Maracanã ou no Estádio Nilton Santos.

Como terminou a classificação da primeira fase na terceira posição, o Vasco terá que vencer o Nova Iguaçu para ir à final do Carioca. O clube da Baixada Fluminense, que foi vice-campeão da Taça Guanabara, jogará com a vantagem do empate.