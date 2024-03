Adson comemora gol marcado diante da Portuguesa-RJ, em São Januário - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 04/03/2024 14:10 | Atualizado 04/03/2024 14:14

"Um grupo muito bom, me acolheram super bem. Quando as coisas funcionam fora de campo, dentro de campo fica muito fácil. Espero que isso continue e que a gente consiga conquistar o campeonato", declarou.

Diante da Portuguesa-RJ, Adson teve a chance de jogar ao lado de Payet. Na vitória sobre o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil na última semana, o jovem foi titular, mas não pôde contar com o companheiro em campo . Agora, no Carioca, ele viu o francês marcar um gol e dar duas assistências em São Januário.

"É difícil alguém não se entender com um craque desse, fica mais fácil. Acho que o grupo foi muito bem, estou feliz pela vitória e pelo gol e mais ainda pela classificação. Foi só o começo", afirmou Adson.



"Todo mundo sabe da qualidade que ele tem, estou aprendendo muito com ele. Estou aqui para ajudar ele e a equipe. Com certeza vou evoluir ao lado dele", completou.

O atacante ainda falou sobre os apelidos dados a ele pela torcida vascaína, como "SalAdson", em referência ao craque egípcio Salah, do Liverpool, e "Adshow". "Pode ser, está funcionando, está dando certo. É um apelido que a torcida me deu, então pode ser", brincou.

Com a vitória sobre a Portuguesa-RJ, o Vasco garantiu a vaga nas semifinais do Carioca. O Cruz-Maltino terá o Nova Iguaçu pela frente, e o adversário conta com a vantagem do empate. As partidas serão disputadas nos dias 10 e 16 deste mês.