Nesta temporada da Liga Saudita, Cristiano Ronaldo fez 22 gols e deu nove assistências em 20 jogos - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 04/03/2024 12:35 | Atualizado 04/03/2024 12:55

A mulher do craque Cristiano Ronaldo revelou que a aposentadoria do português está próxima. Em vídeo vazado na Paris Fashion Week, Georgina Rodríguez comentou o momento do jogador. De acordo com ela, o camisa 7 deve jogar por mais um ano ou, no máximo, dois.

"Cristiano (Ronaldo), mais um ano e acabou. Talvez dois, não sei", declarou Georgina, nos bastidores do evento.

"O Cristiano, mais um ano e acabou. Ou talvez dois, não sei" — Georgina pic.twitter.com/WtS4gIazH8 — B24 (@B24PT) March 3, 2024

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até 2025. Em outubro do ano passado, o jornal inglês 'Daily Mail' publicou que o atleta solicitou a renovação até 2027, de modo a jogar a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo com idade avançada, o craque português segue em bom nível. Ele foi o artilheiro de 2023, com 54 gols. Nesta temporada, pela Liga Saudita, Cristiano Ronaldo mandou a bola para as redes 22 vezes em 20 jogos. Além disso, contribuiu com nove assistências.