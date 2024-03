Gabriel Medina brilhou na ISA World Surfing Games para se garantir na segunda Olimpíada da carreira - Ricardo Arduengo / AFP

Publicado 04/03/2024 19:18

Rio - Gabriel Medina brilhou no ISA Games, em Porto Rico, e se tornou o primeiro surfista brasileiro com duas participações nos Jogos Olímpicos. O tricampeão mundial de surfe conquistou o título do torneio pré-olímpico, neste último domingo (3), garantiu a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 e, agora, sonha com uma inédita medalha olímpica no currículo.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil foi representado por Ítalo Ferreira, à época campeão mundial de surfe, e Gabriel Medina, que foi bicampeão mundial em 2018 e, depois, tri em 2021. Os brasileiros eram os favoritos ao ouro olímpico, que se confirmou com Ítalo, mas a derrota de Medina para o japonês Kanoa Igarashi na semifinal gerou polêmica.

Em seguida, Medina foi derrotado pelo australiano Owen Wright na disputa pelo bronze, novamente com polêmica sobre a avaliação dos juízes. O tricampeão mundial sentiu o baque e isso se refletiu nas águas durante o Circuito Mundial de 2022 e 2023. Porém, o brasileiro voltou a brilhar no ISA Games, em Porto Rico, e voltou a sonhar alto.

A principal esperança de Gabriel Medina por uma inédita medalha olímpica na carreira é o aproveitamento em Teahupo'o, no Taiti, onde será a disputa do surfe nos Jogos de Paris 2024. Desde 2014, quando venceu no local pela primeira vez, foram sete participações pelo Circuito Mundial, com duas vitórias, quatro vices e um terceiro lugar.

Medina venceu em Teahupo'o pela primeira vez em 2014. Ele voltou a vencer a etapa do Taiti em 2018. O brasileiro ficou em segundo lugar no palco olímpico em 2015, 2017, 2019 e 2023, além de terceiro lugar em 2016. Em 2020 e 2021, não teve disputa por conta da pandemia - algumas etapas foram cortadas do calendário naquele período. Já em 2022, não participou da prova.

Teahupo'o é conhecida por possuir uma onda tubular alta, cheia e para esquerda, o que favorece atletas que são forte fisicamente e que surfam com o pé direito à frente, que é o caso de Medina. Entretanto, outros nomes podem ameaçar o brasileiro, como o compatriota João Chianca, que tem facilidades com tubos altos, e o australiano Jack Robinson, que venceu Medina pelo Circuito Mundial em 2023.