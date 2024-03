Jogadores da Inter de Milão como novidade nas camisas imagem da animação 'As Tartarugas Ninja' - Divulgação/Inter de Milão

Publicado 04/03/2024 17:36

A Inter de Milão enfrenta o Genoa nesta segunda-feira (4), pelo Campeonato Italiano, com uma novidade. A camisa utilizada pelos jogadores tem imagem dos personagens da franquia 'As Tartarugas Ninja'. A ação foi um acordo com o canal de streaming Paramount+, patrocinador principal e que tem direito a esse espaço no uniforme.

Essa foi uma ação para divulgar a entrada da animação no catálogo do canal, no dia 1, e foi um sucesso. Poucas horas depois da divulgação, na semana passada, essas camisas especiais esgotaram em vários tamanhos nas lojas oficiais do clube italiano.



Essa não é a primeira vez que a Inter de Milão e a patrocinadora fazem uma mudança na marca a ser estampada. Em dezembro, a franquia 'Transformers' foi parar na camisa, para divulgação de novo filme.