Felipe teve boas passagens por Porto, Corinthians e Atlético de MadridDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 04/03/2024 17:13

O zagueiro Felipe, ex-seleção brasileira e que defende atualmente o Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou, em texto publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (4), que se aposentará do futebol ao final da temporada. O defensor de 34 anos não explicou os motivos por estar focado nos seus últimos meses como jogador, sabendo que ele tem um contrato vigente com o clube inglês.

"Ainda é cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante, pois ainda tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi. Mas por respeito aos clubes que têm me procurado para futuro e até mesmo ao meu clube atual, quis vir aqui adiantar esse assunto e me pronunciar com o coração aberto e honestidade", disse Felipe.

Felipe está no Nottingham Forest desde 2023, porém, fez poucas partidas, apenas 23. Ele vem sofrendo com lesões em sua passagem pelo clube inglês e chegou a atuar pelo time sub-21 em setembro do ano passado.

Apesar de sua trajetória no Nottingham Forest ser decepcionante, Felipe tem uma passagem de muito sucesso pelo futebol europeu. Ele atuou por três anos no Atlético de Madrid, onde fez quatro gols em 113 partidas e foi campeão de La Liga em 2020/21. Felipe também disputou três temporadas no Porto, onde marcou 11 gols em 142 jogos e conquistou um Campeonato Português e uma Supercopa de Portugal.

Além de sua trajetória na Europa, Felipe também se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Corinthians. Ele defendeu o clube entre 2012 e 2016 e foi campeão brasileiro com o Timão em 2015. Ao todo, o zagueiro fez oito gols em 110 partidas pelo clube. Além do Alvinegro Paulista, o defensor também atuou por Bragantino, Coimbra-MG, União Mogi e ADC Valtra.

Felipe também tem passagens pela seleção brasileira. O zagueiro foi chamado por Tite para fazer parte do elenco que disputou a Copa América de 2021 e também em outras partidas pelas Eliminatórias para as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Entretanto, entrou em campo apenas duas vezes: no amistoso contra El Salvador, em 2018, num jogo válido pelas Eliminatórias, contra a Bolívia, em 2020.