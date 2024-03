Thiago Maia pode deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Thiago Maia pode deixar o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 04/03/2024 16:58

Rio - A novela em relação à transferência de Thiago Maia para o Internacional segue ganhando novos capítulos. O clube gaúcho segue interessado em contratar o volante, mas deixou claro que não mudará os termos da proposta que fez ao Flamengo.

A última oferta do Inter ao Flamengo foi feita em meados de fevereiro. Desde então, a negociação entre as partes, que já esteve perto de um final feliz, travou. Mesmo após contratar o volante Fernando, o Inter mantém o interesse em Thiago, mas não extrapolará seus limites.

"A última semana da janela. Estamos tratando de diversos assuntos. Mas de uma forma diferente de 15 dias atrás, um mês atrás. Isso vai depender de questões da qual o clube está muito seguro e convicto de que tem seus limites. Qualquer negociação vai ter que estar dentro do perfil que estamos encaminhando", declarou Alessandro Barcellos, presidente do Inter, ao ser questionado sobre o tema após o jogo contra o Juventude, no último domingo (2).

O valor da última oferta do Internacional foi de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,5 milhões). O Flamengo ainda trava o negócio por querer uma fatia maior da venda, mas o Colorado entende que é obrigação do time carioca se acerta com o Lille, da França, que mantém um percentual do jogador.

A negociação entre Flamengo e Inter por Thiago Maia se arrasta desde janeiro. O volante foi liberado da viagem de pré-temporada do clube carioca aos Estados Unidos para acertar detalhes da transferência e chegou a se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, mas a negociação acabou travando. Neste ano, ele disputou apenas um jogo com a camisa rubro-negra.



Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.