Briga entre a Galoucura e a Máfia Azul, organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro, respectivamente - Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 17:18

Belo Horizonte - O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) suspendeu por dois anos as organizadas Galoucura, do Atlético-MG, e Máfia Azul, do Cruzeiro, pela briga do último fim de semana que resultou na morte de um torcedor. Dessa forma, elas estão proibidas de frequentar estádios no território brasileiro e seus entornos em dias de jogos, respeitando um raio de cinco mil metros.

Vale lembrar que a Galoucura retornou de uma punição de um ano, seguida de outra de três meses, em 2022 e 2023. A suspensão vale até 4 de março de 2026.

A Máfia Azul, por sua vez, já tinha sido suspensa até março de 2026. Agora, cumprirá nova suspensão, entre 15 de março de 2026 e 15 de março de 2028.

As organizadas estão proibidas de usar, portar e exibir qualquer vestimenta, instrumento musical, faixa ou qualquer objetivo que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou nos entornos em dias de jogos.

O promotor de Justiça Fernando Ferreira Abreu também determinou que a Galoucura e a Máfia Azul estão proibidas de usarem suas respectivas sedes nos dias de jogos de Atlético-MG e Cruzeiro. A pena para este descumprimento é uma multa de R$ 50 mil.

Abreu também enviou um ofício ao procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, para sugerir a criação de um grupo especializado - no interior do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Graeceo) - que combateria a criminalidade associada aos compromissos do futebol.

"A questão não se restringe à violência no futebol, e para que, entendendo por necessário, provoque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o desenvolvimento de estratégia interinstitucional de controle de torcedores suspensos/banidos de eventos desportivos", disse Fernando Abreu.

O CASO

No último sábado, 2, as duas organizadas entraram em confronto na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, e um cruzeirense morreu. Ele chegou a ser levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu. Dois suspeitos foram presos. Outros três homens ficaram feridos.

Tanto Atlético-MG quanto Cruzeiro jogaram no mesmo horário em BH, no último sábado. O Galo enfrentou o Ipiranga na Arena MRV, enquanto o Cruzeiro jogou contra o Uberlândia no Mineirão.