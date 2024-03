Jogadores comemoram sexto gol do Arsenal na vitória sobre o Sheffield United - Darren Staples / AFP

Publicado 04/03/2024 18:55 | Atualizado 04/03/2024 18:59

Inglaterra - Com facilidade, o Arsenal venceu o Sheffield United por 6 a 0 em Bramall Lane, nesta segunda-feira, 4, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Só no primeiro tempo, Odegaard, Jayden Bogle (contra), Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Declan Rice marcaram para os Gunners. Já na etapa complementar, Ben White fez o sexto e deu números finais ao jogo.

Apesar do resultado positivo, o técnico Mikel Arteta ganhou uma preocupação. O brasileiro Gabriel Martinelli se machucou , precisou ser substituído e deixou o campo sem apoiar o pé direito no chão.

SITUAÇÃO NA TABELA E AGENDA

O Arsenal chegou aos 61 pontos e permanece na terceira colocação do Campeonato Inglês. O segundo colocado, Manchester City, tem 62. Já o líder, Liverpool, soma 63.

A equipe de Londres volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Brentford no Emirates Stadium. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.