Troféu do CariocaDivulgação

Publicado 04/03/2024 20:08 | Atualizado 04/03/2024 20:10

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta segunda-feira (4) a tabela detalhada da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam no sábado (9), às 21h (de Brasília), e no domingo (17), no Maracanã, enquanto o Vasco encara o Nova Iguaçu, dia 10, às 18h30, no mesmo estádio, e em 16, em horário e local a definir.

O regulamento determina que as semifinais do Campeonato Carioca devem ser disputadas no Maracanã ou Nilton Santos. O Vasco solicitou ao Consórcio administrado pela dupla Flamengo e Fluminense para mandar o jogo de ida contra o Nova Iguaçu no local, e o pedido foi aceito. O time da Baixada ainda decidirá o local que mandará a partida contra o Gigante da Colina.

Já Flamengo e Fluminense vão se enfrentar no Maracanã. O jogo de ida terá mando do Tricolor, que ficou em quarto lugar, enquanto a partida de volta terá como mandante o Rubro-Negro, campeão da Taça Guanabara. Nos últimos quatro anos, a dupla Fla-Flu decidiu o título estadual e, desta vez, apenas um disputará a final contra Vasco ou Nova Iguaçu.

Veja a tabela da semifinal do Carioca:

09/03 - Fluminense x Flamengo - 21h - Maracanã

10/03 - Vasco x Nova Iguaçu - 18h30 - Maracanã

16/03 - Nova Iguaçu x Vasco - horário e local a definir

17/03 - Flamengo x Fluminense - horário a definir - Maracanã