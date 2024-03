Lance do jogo entre Botafogo e Sampaio Corrêa - Vitor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Botafogo e Sampaio CorrêaVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/03/2024 20:11 | Atualizado 04/03/2024 20:25

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou o horário da partida entre Sampaio Corrêa e Botafogo, válida pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. As duas equipes medirão forças no próximo domingo, dia 10 de março, a partir das 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. A transmissão fica por conta da Band (TV aberta), BandSports (canal fechado) e do Canal GOAT (YouTube).

Já a partida da volta está marcada para o dia 16 de março (um sábado), no Estádio Nilton Santos. Informações de horário e transmissão ainda serão confirmados pela Ferj. Abaixo, veja como ficou a tabela das semifinais:

GRUPO D

Sampaio Corrêa x Botafogo

Data e Hora: 10/03/2024 (domingo)

Hora: 16h

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Botafogo x Sampaio Corrêa

Data e Hora: 16/03/2024 (sábado)

Hora: a definir

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

GRUPO E

Portuguesa x Boavista

Data e Hora: 09/03/2024 (sábado)

Hora: 18h30

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Boavista x Portuguesa

Data e Hora: 17/03/2024 (domingo)

Hora: a definir

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)