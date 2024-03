Em 2024, Payet consegue ser o camisa 10 que o Vasco queria quando o contratou - Leandro Amorim / Vasco

mais participações em gols na temporada: são sete em 10 partidas. Payet tem um início de ano animador no Vasco e, após um 2023 apagado, começa a fazer jus a toda a expectativa criada desde a sua contratação. Com um gol e duas assistências na goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa , o meia francês tornou-se o jogador do elenco com

Com três gols e quatro assistências, Payet supera Vegetti, que marcou cinco vezes e deu uma assistência a companheiro. No ano passado, quando chegou em agosto e fora de forma, o francês contribuiu apenas três vezes em 17 partidas, tendo marcado dois gols.

Agora mais adaptado ao futebol brasileiro, com uma pré-temporada bem feita e emagrecimento de oito quilos, o camisa 10 do Vasco virou titular incontestável e peça importante no esquema do técnico Ramón Díaz, sendo responsável por fazer a bola girar pelo campo e também por criar as jogadas ofensivas.

"É um jogador fundamental. Ele que maneja o tempo e as pausas do time", avaliou o auxiliar técnico, Emiliano Díaz.

As participações em gols de Payet

Após começar na reserva no primeiro amistoso do ano, contra o San Lorenzo, Paytet fez o gol da vitória sobre o Deportivo Maldonado, no Uruguai. E na primeira partida oficial, no 2 a 0 sobre o Madureira, deu uma assistência a Rayan. Na seguinte, garantiu o empate nos acréscimos em 2 a 2 com o Madureira, em lindo lance.



Então passou quatro partidas sem ter participação direta e voltou a brilhar. No 2 a 1 contra o Volta Redonda, cobrou a falta para o primeiro gol, de Zé Gabriel. E contra a Portuguesa, abriu o placar logo no primeiro minuto, dando tranquilidade ao Vasco, e também contribuiu para Vegetti e David marcarem no 4 a 0.



"É difícil alguém não se entender com um craque desse, fica mais fácil. ⁠Todo mundo sabe da qualidade que Payet tem, estou aprendendo muito com ele. Com certeza vou evoluir ao lado dele", elogiou Adson.