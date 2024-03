Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Ramón DíazLeandro Amorim / Vasco

Publicado 05/03/2024 13:57

Rio - O técnico Ramón Díaz vive seu melhor momento no comando do Vasco. Com a goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa, no último domingo (3), em São Januário, o treinador atingiu sua melhor sequência desde que chegou ao clube, em julho de 2023.

A última vez que o Vasco saiu de campo derrotado foi há sete jogos. Ao todo, o Cruz-Maltino somou cinco vitórias, sendo as quatro últimas de forma consecutiva, e três empates.

Veja o retrospecto:

04/02 - Vasco 0x0 Flamengo - Taça Guanabara

08/02 - Vasco 1x0 Audax Rio - Taça Guanabara

14/02 - Fluminense 0x0 Vasco - Taça Guanabara

18/02 - Botafogo 2x4 Vasco - Taça Guanabara

24/02 - Vasco 2x1 Volta Redonda - Taça Guanabara

27/02 - Marcílio Dias 1x3 Vasco - Copa do Brasil

03/03 - Vasco 4x0 Portuguesa - Taça Guanabara

Antes disso, a melhor sequência de Ramón no Vasco aconteceu entre 29 de outubro e 25 de novembro de 2023, quando o clube ficou seis jogos sem perder no Brasileirão. Na época, o Cruz-Maltino empatou com Goiás, Cruzeiro e Athletico-PR e venceu Cuiabá, Botafogo e América-MG.

Curiosamente, a única derrota do Vasco na temporada foi justamente para o Nova Iguaçu, adversário da semifinal do Carioca. O primeiro jogo acontecerá no sábado, às 18h30, no Maracanã, e o time da Baixada tem a vantagem do empate.

Antes da semifinal, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (7), contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, às 20h, em São Januário.