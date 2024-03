Mesmo com derrota para o Royal Antwerp, a equipe de Xavi se classificou em primeiro do Grupo H da Liga dos Campeões - Foto: AFP

Mesmo com derrota para o Royal Antwerp, a equipe de Xavi se classificou em primeiro do Grupo H da Liga dos CampeõesFoto: AFP

Publicado 11/03/2024 17:11 | Atualizado 11/03/2024 17:12

Espanha - O Barcelona terá pela frente uma missão muito importante nesta terça (12), contra o Napoli, pela Liga dos Campeões. Desde a temporada 19/20 sem disputar a fase de quartas de final da competição continental, o time tenta quebrar essa escrita negativa e voltar a figurar entre os oito principais times da Europa. Com despedida marcada para o meio do ano, Xavi não quer que o foco da partida seja sobre ele.

"Eu não sou importante, o clube é. Eu priorizo o clube. Tenho prazo de validade. É preciso competir bem. É preciso viver uma noite mágica. É uma oportunidade.", disse Xavi.

A última vez que o Barcelona esteve nas quartas da Liga dos Campeões foi há quatro anos, quando acabou eliminado pelo Bayern de Munique. Na ocasião, os bávaros despacharam o Barça com uma vitória por 8 a 2. Naquela edição, os alemães chegaram até a final se sagram-se campeões.

Nas edições seguintes, o Barcelona foi eliminado: nas oitavas, em 2021, para o PSG; na fase de grupos, em 2022; e novamente na fase de grupos, em 2023.

Com chances remotas de título no Campeonato Espanhol, e eliminado da Copa do Rei, Xavi vê a partida contra o Napoli como o jogo mais importante da temporada.

"É o jogo mais importante desta temporada até agora. Estamos motivados, entusiasmados. Já se passaram quatro anos desde que fomos às quartas. Temos que competir contra um grande rival, que não vive o melhor momento, mas tem a base do ano passado, quando foi campeão nacional. Espero que seja uma noite mágica para os torcedores do Barcelona.", finalizou.