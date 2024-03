Momento em que o ex-técnico Roberto D'Aversa, do Lecce, acerta a cabeçada em Henry, do Verona - Reprodução de vídeo

Momento em que o ex-técnico Roberto D'Aversa, do Lecce, acerta a cabeçada em Henry, do VeronaReprodução de vídeo

Publicado 11/03/2024 15:07

O Lecce anunciou a demissão do técnico Roberto D'Aversa, que deu uma cabeçada em um jogador adversário. A decisão do clube italiano, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, acontece um dia depois da agressão em Thomas Henry, atacante do Verona.



D’aversa a capocciate con Henry.

Ehhhhhhhh ma…… pic.twitter.com/sSH2h70FPX — CosaSeiPerMe (@joseseiperme) March 10, 2024

Na derrota em casa do Lecce por 1 a 0, Henry foi expulso no fim da partida e, segundo a imprensa italiana, provocou os adversário, o que irritou D'Aversa. O técnico foi cobrá-lo dentro de campo, onde deu a cabeçada, flagrada por câmeras de TV.



"Após os acontecimentos ocorridos no final do Lecce x Hellas Verona, anunciamos que o treinador D'Aversa foi demitido das suas funções. Agradecemos ao treinador e à comissão técnica pelo trabalho realizado", disse o comunicado do clube.



O técnico chegou ao Lecce na temporada 2023/24 e sai com apenas 30 partidas.