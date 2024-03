Árbitro destravou a língua de Guilavogui e o colocou de lado para evitar asfixia - Reprodução

Publicado 11/03/2024 12:05

Alemanha - Na goleada do Bayern de Munique por 8 a 1 sobre o Mainz, um lance chamou a atenção dos torcedores presentes na Allianz Arena. O árbitro da partida, Patrick Ittrich, precisou parar o duelo para atender o volante Josuha Guilavogui, do time visitante, que caiu no gramado com problemas de respiração.

Ele se chocou com o joelho de Anthony Caci, seu companheiro de equipe, aos 33 minutos da primeira etapa. O volante ficou no chão e logo foi atendido pelo juiz, que destravou sua língua e o colocou de lado para evitar asfixia.

"Se alguém está assim, é preciso agir rapidamente. Vivi muitas situações como esta. Ele tinha a língua atrás. É preciso tirá-la para que volte a respirar", declarou Ittrich após o confronto.

Guilavogui se recuperou, mas foi substituído por causa do lance. Nas redes sociais, ele agradeceu ao árbitro pela ajuda: "Muito obrigado pela rápida intervenção e pela ajuda prestada, Patrick Ittrich".