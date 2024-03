Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense pela semifinal do Carioca - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense pela semifinal do CariocaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 10/03/2024 22:04

Rio - A disputa pela artilharia do Campeonato Carioca esquentou na semifinal. Pedro, do Flamengo, e Carlinhos, do Nova Iguaçu, começaram empatados com oito gols. Porém, o centroavante rubro-negro assumiu a ponta após marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no sábado (9), no Maracanã.

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo sobre o Fluminense. Já Carlinhos passou em branco no empate entre Nova Iguaçu e Vasco por 1 a 1, neste domingo (10), no Maracanã. O centroavante do time da Baixada teve chances de marcar, mas faltou caprichar mais na frente do goleiro vascaíno Léo Jardim.

O centroavante do Flamengo pode ser o artilheiro do Campeonato Carioca pela segunda vez na carreira. Em 2018, quando defendia o Fluminense, foi o goleador da competição com sete gols. O desempenho na atual temporada já é superior.

Artilharia do Carioca:

1º - Pedro (Flamengo): 9

2º - Carlinhos (Nova Iguaçu): 8

3º - Lelê (Fluminense) e Matheus Lucas (Boavista): 6

4º - Max (Sampaio Corrêa): 5

5º - Vegetti (Vasco), Marcelo (Sampaio Corrêa) e MV (Volta Redonda): 4

Desde 2019, o Flamengo teve o artilheiro do Carioca em três de cinco edições. Bruno Henrique, em 2019, liderou com oito, mesmo número de Gabigol, em 2020. O camisa 10 voltou a liderar em 2022, com nove. Pedro, agora, pode aumentar a lista.

Já Carlinhos pode obter um feito inédito para o Nova Iguaçu. Neste século, apenas Volta Redonda, Boavista e Madureira tiveram artilheiros entre os times considerados menores. Madureira e o Boavista conseguiram apenas uma vez, enquanto o Volta Redonda teve o goleador cinco vezes.

Pedro volta a campo no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã. Já o Carlinhos joga no domingo (17), às 16h, contra o Vasco, em local a ser determinado. Flamengo e Nova Iguaçu possuem a vantagem do empate no agregado por conta da campanha na Taça Guanabara.