Xandinho marcou o gol do Nova Iguaçu no empate com o Vasco, no Maracanã - Reprodução

Xandinho marcou o gol do Nova Iguaçu no empate com o Vasco, no MaracanãReprodução

Publicado 10/03/2024 21:40 | Atualizado 10/03/2024 21:41

Rio - O Nova Iguaçu não se intimidou diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã e surpreendeu o Vasco. A Laranja Mecânica da Baixada foi superior, mas ficou no empate com o Cruzmaltino por 1 a 1 , neste domingo (10), pelo jogo de ida da semifinal do Carioca.

Autor do gol do Nova Iguaçu, o atacante Xandinho exaltou a coragem da equipe diante do Vasco. O jogador ressaltou o respeito pelo rival, mas pontuou que o time não deve mudar a maneira de jogar por conta da vantagem do empate na semifinal.

"Nós sempre gostamos de propor o jogo. Viemos convicto de fazer um grande resultado, sempre respeitando o Vasco. Temos que tirar proveito dessa vantagem e não se acomodar com ela. Temos que fazer nosso jogo e não se acovardar", disse.

Vice-campeão da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu joga por um novo empate para chegar à final contra o Flamengo ou Fluminense. O Vasco, por sua vez, precisa da vitória. O jogo de volta será realizado no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), em local a ser determinado.